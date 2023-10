Vídeo: Homem é executado a tiros e abandonado dentro de carro em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem até o momento ainda não identificado foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (20), por volta das 20h, na rua 211, do Núcleo 16, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, dentro de um carro.

Segundo a polícia, moradores ouviram vários tiros e ao saírem para verem o que havia ocorrido se depararam com um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor prata de placas JXF-1889 e com o corpo do homem no banco de passageiros.

Vários projéteis de arma de fogo ficaram espalhados na rua no entorno do carro. O local foi isolado pela Polícia Militar que acionou os demais órgãos competentes. A vítima estava com as mãos amarradas por um fio elétrico.

A perícia vai ser realizada no corpo para identificar com quantos tiros a vítima foi assassinada. Até o momento nenhum familiar chegou no local.

O caso vai ser investigado por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeo do local do crime:

Homem é executado e abandonado dentro de carro na Cidade Nova em Manaus pic.twitter.com/PnsSFmHyvL — AM POST (@portalampost) October 21, 2023

Suyanne Lima – Redação AM POST