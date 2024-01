Vídeo: homem é filmado agredindo mulheres após ser rejeitado durante assédio no Amazonas

Notícias do Amazonas – Uma cena chocante de violência foi registrada na madrugada do último sábado (13) no Centro de Maués, no interior do Amazonas, quando um homem foi flagrado agredindo brutalmente duas mulheres. O incidente foi testemunhado por moradores locais, que filmaram as agressões e compartilharam as imagens como forma de evidenciar o ocorrido.

As vítimas, duas jovens de 19 e 24 anos, estavam voltando para casa após participarem de uma festa. No trajeto, encontraram uma amiga, momento em que se depararam com o suspeito e uma mulher.

Segundo relatos de familiares das vítimas, o homem teria iniciado um assédio às jovens. Ao ser rejeitado, o suspeito teria reagido com agressividade, proferindo insultos e provocando as vítimas. Nas imagens capturadas pelos moradores, o agressor chega a derrubar uma das mulheres com um soco, seguido por um pontapé na outra vítima que tentava ajudar a amiga agredida.

Durante a confusão, a mulher que acompanhava o suspeito também se envolveu fisicamente na briga.

Após as agressões, o homem conseguiu fugir do local sem ser identificado. Apesar de a Polícia Militar ter realizado buscas, o suspeito ainda não foi localizado, deixando a comunidade local apreensiva.

Homem é filmado agred1ndo mulheres após assédi0 em Maués, interior do Amazonas pic.twitter.com/opYsRWdVf7 — AM POST (@portalampost) January 17, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi formalmente registrado na Delegacia de Maués, que dará início às investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar o agressor.

Redação AM POST