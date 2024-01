Vídeo: homem é morto a tiros por trio encapuzado em lava-jato

Uma cena chocante de violência foi registrada nesta terça-feira (30/1) em Ceilândia, Distrito Federal, quando três homens encapuzados abriram fogo contra Giovanny Junio dos Santos, de 29 anos, em um lava-jato localizado na QNM 06. O brutal assassinato, capturado por câmeras de segurança, revela o momento tenso em que a vítima é alvejada, perdendo a vida instantaneamente.

O vídeo mostra claramente os suspeitos, encapuzados e armados, adentrando o lava-jato e disparando contra Giovanny. Após o ataque, os criminosos deixam o local rapidamente, embarcando em uma SUV de cor prata conduzida por um terceiro indivíduo que acelera para longe da cena do crime. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi detido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Homem é mort0 a t1ros por trio encapuzado em lava-jato em Ceilândia pic.twitter.com/UZAHBkaWjX — AM POST (@portalampost) January 31, 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil do DF (PCDF) assumiu as investigações do caso, buscando esclarecer a motivação por trás desse ato violento.

Redação AM POST