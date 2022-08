Vídeo: Homem é preso suspeito de estuprar menino de 10 anos dentro de banheiro de shopping

Redação AM POST

Um homem de 42 anos foi preso na última sexta-feira (29) suspeito de estuprar um menino de 10 anos de idade dentro do banheiro de um shopping de Natal, no Rio Grande do Norte. O crime aconteceu no dia 9 de julho, um sábado, por volta das 18h30.

De acordo com a polícia, o criminoso entrou em um banheiro do estabelecimento e obrigou a criança a praticar atos sexuais com ele.

A criança adentrou o local depois do criminoso e permaneceu lá dentro por 15 minutos. Quando saiu, a vítima aparentava estar nervosa. A polícia afirmou que o pai da criança estava aguardando por ela na praça de alimentação.

Depois da divulgação, a polícia recebeu várias denúncias, inclusive com fotos, sobre a identidade do suspeito. Com isso, a identificação ocorreu em menos de 24 horas e os investigados pediram a prisão preventiva do suspeito.

De acordo com a delegada Igara Rocha, da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA), o suspeito já era investigado por crime de estupro de vulnerável, um de 2012 e outro de 2017. O homem chegou a ser detido nas duas situações, mas acabou sendo liberado.