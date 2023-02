Vídeo: Idosa é amarrada e torturada até a morte por seis criminosos

Redação AM POST*

Uma idosa de 84 anos foi amarrada e torturada até a morte na madrugada de segunda-feira 30, por seis criminosos que invadiram sua casa, no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. Os assaltantes fugiram levando eletrodomésticos. Ninguém foi preso.

A idosa morava sozinha em uma casa dos fundos, na Rua Padre Luiz da Grã. Na casa da frente, residem parentes da vítima. Eles ouviram o barulho dos criminosos, mas só foram até o local depois que os assaltantes saíram.

As imagens de câmeras instaladas em um comércio próximo mostram o momento em que os criminosos arrombaram o portão da casa. Quase uma hora depois, eles saíram e carregaram o carro com alguns objetos.

A vítima foi encontrada caída, com os braços e as pernas amarrados com gravatas. A senhora tinha hematomas nos olhos e um ferimento na boca. A idosa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ela sofreu um infarto e um acidente vascular cerebral, em decorrência do espancamento.

Uma viatura da Polícia Militar chegou a abordar os suspeitos, mas liberou o grupo. Um dos veículos usados no assalto, uma SUV de cor clara, foi identificado. O dono do automóvel disse à polícia que o carro é usado há meses pelo filho, que já não mora com a família. A polícia procura o suspeito.

O caso foi registrado como latrocínio no 26º Distrito Policial e está sendo investigado pelo Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) Sul.

*Com informações do Estadão