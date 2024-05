Vídeo: Idoso é filmado esfregando órgão sexual em jovem durante evento gospel

Um idoso de 62 anos, identificado como Antônio Souza, foi preso por importunação sexual com uma jovem de 20 anos durante um show gospel na Praça de Eventos da Rodoviária, localizada no Centro de Guaraciaba do Norte, Ceará. O caso aconteceu na quinta-feira (9).

O momento constrangedor foi capturado em vídeo e rapidamente compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram o homem idoso, com seu órgão sexual ereto, se esfregando na jovem.

PUBLICIDADE

De acordo com as imagens, o incidente ocorreu durante o evento religioso, enquanto Antônio se posicionava atrás da jovem e aproveitava um momento de louvor para agir de forma inapropriada. Ele foi detido por seguranças privados do evento, com as imagens sendo capturadas por uma testemunha.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá para os procedimentos legais.