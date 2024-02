Vídeo: jovem é agredida por homem com socos em rua de Manaus e estrangulada até desmaiar

Um vídeo estarrecedor tem circulado em grupos de mensagens, mostrando uma jovem sendo agredida em via pública, supostamente no bairro Armando Mendes, por seu próprio companheiro. As imagens, gravadas clandestinamente, revelam um episódio de violência doméstica que chocou quem teve acesso ao conteúdo.

No vídeo, um homem, identificado como o agressor, grita de maneira agressiva na direção da vítima, que chora sentada na beira de uma calçada. O agressor ameaça enforcá-la com as mãos, interrompe o ato por um momento e desfere um soco no queixo da jovem. Em seguida, ele coloca as mãos em seu pescoço, enquanto ela tenta desesperadamente se soltar.

PUBLICIDADE

A situação atinge um ponto crítico quando a vítima desmaia, possivelmente devido à falta de oxigênio causada pelo estrangulamento. O agressor, ao perceber a gravidade, tenta reanimá-la sem sucesso. A cena ocorre em plena via pública, com a presença de testemunhas, incluindo veículos que passam sem intervir.

Percebendo a gravidade da situação, o agressor corre em busca de ajuda de uma pessoa chamada “JUAN”. O vídeo já está sob posse das autoridades policiais, que iniciarão uma investigação minuciosa para apurar os detalhes do ocorrido.]

Redação AM POST