Vídeo: jovem é brutalmente punido pelo ‘Tribunal do Crime’ após roubo em comunidade

Um vídeo chocante circula nas redes sociais, registrando um jovem sendo violentamente punido por um grupo de traficantes após ser flagrado roubando no bairro da Baixada do Ambrósio, no município de Santana, Amapá. As cenas brutais mostram o momento em que o líder do grupo coordena a punição por meio de uma ligação telefônica, resultando em tiros nas mãos e ferimentos nas pernas do jovem.

A filmagem, que evidencia a extrema violência do ato, provocou indignação e levantou preocupações sobre a justiça com as próprias mãos. A Polícia local, em colaboração com o departamento de segurança pública, está conduzindo investigações intensivas para identificar e responsabilizar os envolvidos nesse ato de violência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jovem é brutalmente punido pelo 'Tribunal do Cr1me' após roub0 em Santana, no Amapá pic.twitter.com/K7ndcOyvkD — AM POST (@portalampost) January 30, 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As autoridades destacam que punições violentas não têm respaldo legal, e a justiça deve ser buscada por meios legítimos.

Redação AM POST