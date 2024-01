Vídeo: líder comunitário agride trabalhador na feira da Manaus Moderna

Notícias de Manaus – O líder comunitário Davi Lima da Silva, de 45 anos, protagonizou uma cena chocante neste sábado (20) ao ser flagrado agredindo um trabalhador na Feira da Manaus Moderna, localizada no Centro da cidade. As perturbadoras imagens capturadas por câmeras de vigilância se tornaram virais nas redes sociais, gerando indignação na comunidade.

Nas cenas que circulam amplamente, Davi chega ao local acompanhado por um segurança e aborda o trabalhador, com quem inicia uma conversa aparentemente tranquila. No entanto, a situação toma um rumo violento quando o líder comunitário desfere um tapa na vítima, seguido por uma segunda agressão. Após os ataques, Davi segue pelo local, cumprimentando outros feirantes como se nada tivesse ocorrido. O trabalhador agredido, por sua vez, se retira do local a pé.

Líder comunitário agr1de trabalhador na feira da Manaus Moderna pic.twitter.com/yskFzmQLs2 — AM POST (@portalampost) January 22, 2024

A motivação por trás das agressões ainda não foi esclarecida. Até o momento, Davi Lima da Silva não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. A Polícia Civil de Manaus deve iniciar uma investigação para apurar as circunstâncias do caso e determinar possíveis medidas legais a serem tomadas contra o líder comunitário.

Redação AM POST