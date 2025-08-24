A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Vídeo mostra adolescentes consumindo álcool em adega na zona Leste de Manaus

Vídeo em adega reacende discussões sobre adultização e consumo de álcool por menores.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 11:54

Notícias Policiais – Um vídeo que circula nas redes sociais neste fim de semana mostra duas adolescentes, aparentemente menores de 14 anos, consumindo bebidas alcoólicas e dançando dentro de uma “adega”, localizada na avenida Itaúba, zona Leste de Manaus. A cena gerou indignação e levantou novamente o debate sobre o fenômeno da “adultização” de crianças e jovens no Brasil.

O termo é utilizado para descrever situações em que crianças e adolescentes são expostos a comportamentos, padrões de consumo e práticas próprias do universo adulto, muitas vezes sem a maturidade necessária para lidar com suas consequências. No caso específico, a falta de fiscalização no estabelecimento chama a atenção e levanta questionamentos sobre a responsabilidade dos comerciantes.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), vender, fornecer ou entregar bebida alcoólica a menores é considerado crime. A pena para quem descumpre a lei pode chegar a quatro anos de detenção, além de multa e até interdição do local.

Especialistas e autoridades alertam que episódios como esse não representam apenas uma infração legal, mas também um risco ao desenvolvimento físico, psicológico e social dos jovens. O Conselho Tutelar tem reforçado a necessidade de campanhas de conscientização junto às famílias e de fiscalização mais intensa em bares, adegas e eventos que permitem a presença de menores.

O debate sobre a adultização também avança no campo político. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes no uso de aplicativos, jogos eletrônicos e redes sociais. A proposta prevê a criação de mecanismos de controle e responsabilidades para fornecedores, além de estimular a participação ativa dos pais no acompanhamento digital dos filhos.

 

