Vídeo mostra bandidos abandonando carro usado para atacar viatura em Manaus; confira

Redação AM POST

Um carro modelo Ônix, de cor branca, sem placa, foi abandonado na avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus, ao lado da Universidade do Estado do Amazonas, após ser usado para atacar viatura que transportava três presos na tarde desta quinta-feira (6) enquanto iam para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Outro veículo modelo Ford KA, sem placa, foi abandonado na Rua do Aterro, do bairro da Betânia, na Zona Sul.

Imagens de uma câmera de segurança mostra o momento dois suspeitos saem do carro modelo Ônix após abandoná-lo em um estacionamento de rua.

As investigações sobre o ataque ocorrido hoje apontam para o envolvimento de facções criminosas em meio à disputa por território no interior do Amazonas. Polícia trabalha para identificar os suspeitos do ataque.

As armas usadas no crime, dois fuzis, foram encontradas em um dos carros e levadas para a delegacia. Um detento foi morto durante o ataque e dois estão em estado grave.

Veja momento em que envolvidos a ataque em viatura no fórum abandonam carro pic.twitter.com/nfMeu2kUzM Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) January 6, 2022