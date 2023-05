Vídeo mostra baú sendo desenterrado com corpo do ator Jeff Machado; Confira

Um vídeo mostra o momento em que o baú é desenterrado com o corpo do ator Jeff Machado, desaparecido há cinco meses. Os restos mortais do ator foram encontrados nesta quarta-feira (24) no quintal de uma casa de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o advogado da família, Jairo Magalhães, o inquilino da residência onde o corpo foi encontrado conhecia Jeff e seria um amigo dele. A polícia investiga seu envolvimento no caso.

Jeff Machado teria sido visto pela vizinhança ao entrar no imóvel um mês antes do seu desaparecimento.

A vítima foi encontrada com uma “linha” no pescoço.

“Ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça e enterrado em um baú que é bem parecido com os que havia na própria casa dele”, conta o advogado.

Apesar do estado avançado de decomposição, a vítima tinha sinais de estrangulamento e foi identificada a partir da análise das digitais.

A Polícia Civil apura a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver.

