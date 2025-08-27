A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Vídeo mostra execução de homem em área de mata na zona Leste de Manaus

Cenas fortes mostram suspeitos ligados a facção criminosa comemorando o crime.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 15:32

Notícias Policiais – Um vídeo de grande repercussão nas redes sociais, divulgado nesta quarta-feira (27/08), mostra a execução brutal de um homem ainda não identificado, em Manaus. Nas imagens, que rapidamente viralizaram, criminosos exibem armas de fogo e fazem gestos característicos de uma facção criminosa enquanto disparam contra a vítima, que aparece caída no chão e sem chances de defesa.

De acordo com informações preliminares, o corpo do homem foi localizado na noite de terça-feira (26/08), enterrado em uma cova rasa dentro de uma área de mata no Conjunto Castanheira, situado na zona Leste da capital amazonense. A cena chamou atenção pela crueldade, já que os executores não apenas registraram a ação, mas também comemoraram o crime diante da câmera, reforçando vínculos com a facção a qual dizem pertencer.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação do caso. Os policiais irão analisar o vídeo e buscar pistas que possam identificar os autores da execução, bem como a motivação do crime. Além da apuração técnica, as autoridades também investigam se a vítima teria algum envolvimento anterior com disputas de facções ou se o homicídio está relacionado a conflitos na região.

Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada. A polícia pede que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.

