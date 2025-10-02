A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Vídeo mostra homem que atraía adolescente através do jogo Free Fire dopando vítimas antes de estupro em Coari; assista

Suspeito chamou o adolescente para jogar em sua casa, onde o sedou e praticou o abuso sexual.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 22:28 - Atualizado em 02/10/2025 às 22:31

Notícias policiais – Um homem de 32 anos foi preso nessa quarta-feira (1º) acusado de dopar e estuprar adolescentes no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Um vídeo perturbador, que faz parte da investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), capturado por uma câmera de segurança na casa do suspeito mostra o momento crime.

Nas imagens, o homem aparece sentado em um sofá, na companhia de vários adolescentes. Em seguida, ele é visto aplicando injeções nas veias dos braços das vítimas. Segundo as autoridades, a sedação era usada para garantir a completa incapacidade de reação dos jovens para cometimento dos abusos.

Denúncia

Segundo o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, as investigações iniciaram há uma semana, quando uma vítima foi encaminhada à DIP pelo Conselho Tutelar para registrar a denúncia. Inicialmente, a mãe do adolescente percebeu que ele não estava bem de saúde e passava o dia sonolento, motivo pelo qual estava há uma semana sem frequentar a escola, devido às altas doses do medicamento.

Leia também: Saiba quem é o influencer que escalou a torre da Ponte Rio Negro em Manaus; vídeos

“A genitora também observou que a vítima tinha várias lesões nas partes intimas e levou ao hospital do município, onde foi verificado a prática do estupro de vulnerável, bem como as perfurações por agulhas no braço. O adolescente foi ouvido na delegacia e foi submetido aos exames de conjunção carnal e de corpo de delito”, explicou o delegado.

Jogo Free Fire como isca

De acordo com o delegado, com o avançar das investigações, identificou-se que o autor conheceu a vítima por meio do jogo eletrônico Free Fire e, a partir desse contato, a chamou para jogar em sua casa, onde ele dopou o adolescente e praticou o crime.

“Em depoimento, o adolescente contou que o indivíduo o convenceu a aplicar uma injeção para gripe e depois disso ele lembra vagamente do que aconteceu, em razão do sedativo que lhe foi aplicado. Logo que iniciamos as investigações, já identificamos que o autor é uma pessoa investigada em mais de 10 Inquéritos Policiais (IPs) por estelionato, e ele já chegou inclusive a se passar por médico em Coari”, contou o delegado.

Leia mais: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

Ainda conforme o delegado, as investigações irão continuar para apurar se há outras possíveis vítimas do autor, bem como a participação de um técnico de enfermagem que ajudou o homem a ter acesso a medicamentos de um hospital de Coari.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na residência do indivíduo, no domingo (28/09), no bairro Urucu, em Coari, a equipe policial encontrou vários medicamentos controlados e utilizados para fins de sedação, seringas e receitas de uso controlado, além de terem sido apreendidos o aparelho celular do homem e o sistema de segurança da residência dele.

Medicamentos exclusivos

O diretor do IML, perito e médico legista, Sérgio Machado, esclareceu que os medicamentos apreendidos são exclusivos de hospital, motivo pelo qual não são encontrados em farmácia, e também explicou que eles têm poder sedativo por 24 horas e, se aplicado, corre risco de a pessoa não recordar o que aconteceu anteriormente.

Se tratam de remédios que causam uma sonolência de 24 horas, ou seja, a pessoa vai perder um pouco da força e da reação, e ainda tem o agravante que podem causar amnésia. Nesse caso, houve a sorte do adolescente recordar o que aconteceu, mas tem gente que pode não ter o mesmo benefício”, explicou o diretor do IML.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

