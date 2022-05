Vídeo mostra jovem sendo sequestrada pelo ‘tribunal do crime’; assista

Redação AM POST

Uma mulher de 21 anos foi sequestrada, na tarde dessa quarta-feira (11), por três criminoso no Parque Areia Preta, em Guarapari, na Grande Vitória. A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança.

A vítima seria levada para o ‘tribunal do crime, mas foi resgatada pela polícia.

As imagens mostram a mulher sendo surpreendida por dois homens, um deles armado, enquanto se preparava para atravessar a rua.

Primeiro, um dos criminosos saiu do banco de trás do veículo e começou a correr atrás dela. Um outro homem também saiu do carro.

A vítima tentou fugir, mas foi arrastada pelo cabelo com muita violência, para dentro do veículo, que depois seguiu em direção à região de Nova Guarapari.

De acordo com a polícia, os sequestradores queriam matar a vítima por ela ser ‘X9’ pois teria envolvimento com um traficante mas também teria se relacionado com um indivíduo do grupo rival.

Os presos, a vítima e o carro utilizado no sequestro foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari.

Mulher é arrastada pelos cabelos em sequestro em Guarapari pic.twitter.com/Su60XeLV7c Continua depois da Publicidade — Babilônia (@hamudaniel19) May 12, 2022

*Com informações do G1