Atleta morto em arena. Um vídeo mostra o momento em que o evento esportivo de jiu-jitsu é interrompido com a execução de Matheus Rogério Machado de Castro, na noite deste sábado (27), na Arena Amadeu Teixeira, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a gravação, os tiros foram ouvidos no local e logo gerou tumulto entre as pessoas.

Informações preliminares apontam que o homem é suspeito de ter executado Fernanda Caroline Chaves Pinho, 25, conhecida como ‘Barbie do tráfico’, ocorrida em Setembro de 2019.

Segundo a Polícia Civil, Barbie do Tráfico fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e atuava com o tráfico de entorpecentes em uma área dominada pela FDN. A Barbie estaria entregando os membros da facção criminosa Família do Norte (FDN) para a facção rival. Por conta disso, sua morte foi encomendada pelo traficante Marcelo Frederico Laborda Júnior, o “Marcelinho do Centro”, que é cunhado do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, um dos fundadores da FDN.

Redação AM POST