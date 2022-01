Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Câmeras de segurança registraram o momento exato do assassinato dos irmãos Leonardo Araújo Pereira, 21 anos, e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, 20, na tarde deste domingo (2), no Conjunto João Paulo II, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as imagens devem ajudar com as investigações. Na ocasião, as vítimas estavam na frente da casa deles quando um carro vermelho se aproximou e três homens saíram atirando.

Após o assassinato, a polícia investiga a motivação do crime.

Vídeo mostra momento em que irmãos foram assassinados em Manaus pic.twitter.com/3oo6GKGhqK — AM POST (@portalampost) January 3, 2022