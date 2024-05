Vídeo mostra momento em que polícia flagra homem estuprando menina de 13 anos dentro de motel em Manaus; assista

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (23/05), três pessoas envolvidas em estupro de vulnerável, exploração sexual e favorecimento à prostituição contra adolescente de 13 anos.

Um homem, de 46 anos, foi preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com a adolescente em um motel situado no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. A dona do motel, de 52 anos, também foi presa por favorecimento à prostituição. A mãe da adolescente, uma mulher de 38 anos, foi a terceira detida por exploração sexual, pois obrigava a filha realizar relações sexuais com homens em troca de dinheiro.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, houve uma denúncia de que uma mulher estava oferecendo a filha para um homem, e que havia marcado um programa para a vítima, no valor de R$ 100.

“Nós recebemos uma denúncia anônima ainda pela manhã dizendo que havia uma mulher, no bairro Gilberto Mestrinho, que estava agenciado a própria filha a fazer programas sexuais com diversos homens (…) Por volta das 14h, recebemos uma nova denúncia dizendo que havia sido marcado um encontro num determinado motel, foi dado o endereço, foi dado o endereço e também as características do carro e da pessoa que entraria com a adolescente”, disse a delegada.

A polícia fez campana no local, e no momento em que o homem, que já havia tido relações com a menor em outra ocasião, recebeu voz de prisão.

“Ela contou que não era a primeira vez, ele já era cliente da mãe dela, inclusive ele mandou mensagem ontem exigindo ver a adolescente. A mãe dela enviou um áudio de volta dizendo que a adolescente estava surrada. Ela apanhou com um pedaço de madeira e estava toda machucada, inclusive na cabeça”, declarou a autoridade policial.