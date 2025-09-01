Vídeo mostra motorista discutindo em posto de gasolina antes de acidente que matou idosa em Manaus

Notícias Policiais – Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra o motorista Lucas Emanuel, 25 anos, envolvido em uma discussão em um posto de combustíveis momentos antes de provocar o acidente que resultou na morte da idosa Francisca Pereira Telles Teixeira, 72 anos. O caso ocorreu na manhã de sábado (31/08), no bairro São José 1, zona Leste de Manaus.
Nas imagens, o jovem aparece discutindo com outro homem e chega a ser contido por uma mulher presente no local. Pouco tempo depois, por volta das 10h40, ele conduzia um carro preto quando perdeu o controle e atingiu violentamente uma caminhonete Toyota Hilux estacionada em frente a um mercadinho, no cruzamento das ruas Olinto de Lima e Paracatuba.
O impacto empurrou a caminhonete para frente, que acabou colidindo contra uma van que trafegava pela via. Nesse momento, Francisca, que estava atrás da Hilux carregando sacolas, foi prensada entre os veículos. A idosa ainda chegou a ser socorrida com vida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
Além da tragédia, o local do acidente foi marcado por uma confusão familiar. Testemunhas relataram que Lucas estava acompanhado de uma amante quando a esposa chegou e descobriu a traição. As duas mulheres discutiram em meio à detenção do motorista, que foi acusado de causar a morte de Francisca.
O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor.