Vídeo mostra motorista discutindo em posto de gasolina antes de acidente que matou idosa em Manaus

Idosa foi prensada entre veículos após colisão.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 17:22

Notícias Policiais – Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra o motorista Lucas Emanuel, 25 anos, envolvido em uma discussão em um posto de combustíveis momentos antes de provocar o acidente que resultou na morte da idosa Francisca Pereira Telles Teixeira, 72 anos. O caso ocorreu na manhã de sábado (31/08), no bairro São José 1, zona Leste de Manaus.

Nas imagens, o jovem aparece discutindo com outro homem e chega a ser contido por uma mulher presente no local. Pouco tempo depois, por volta das 10h40, ele conduzia um carro preto quando perdeu o controle e atingiu violentamente uma caminhonete Toyota Hilux estacionada em frente a um mercadinho, no cruzamento das ruas Olinto de Lima e Paracatuba.

O impacto empurrou a caminhonete para frente, que acabou colidindo contra uma van que trafegava pela via. Nesse momento, Francisca, que estava atrás da Hilux carregando sacolas, foi prensada entre os veículos. A idosa ainda chegou a ser socorrida com vida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da tragédia, o local do acidente foi marcado por uma confusão familiar. Testemunhas relataram que Lucas estava acompanhado de uma amante quando a esposa chegou e descobriu a traição. As duas mulheres discutiram em meio à detenção do motorista, que foi acusado de causar a morte de Francisca.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor.

