A Polícia Civil (PC) divulgou nesta quinta-feira (20), imagens da câmera de vigilância do shopping onde o segurança Elias Pinheiro Ladislau, 40, foi assassinado com um tiro na região da cabeça. Elias foi morto na noite da última segunda-feira (17), em uma das Docas do shopping, localizado na Avenida Mário Ypiranga, zona centro- sul de Manaus. Após o crime, o suspeito levou a arma da vítima.

No vídeo, o criminoso já chega armado e anuncia o assalto na frente de várias pessoas que faziam entregas na entrada da Doca. Com a arma em punho o criminoso aponta na direção do segurança que leva a mão na cintura e acaba sendo morta com um tiro na cabeça. Ao cair no chão, Elias ainda tem a sua arma levada pelo criminoso.

Os suspeitos pela morte do vigilante foram identificados como sendo Michel de Souza Moraes e Brayon de Souza Constantino. Eles foram presos nesta quarta-feira (19). A polícia ainda busca um terceiro suspeito identificado como Felipe.

Veja vídeo:

Vídeo mostra o momento em que criminoso atira em vigilante de shopping em Manaus; Confira pic.twitter.com/In15IzypSc — AM POST (@portalampost) July 20, 2023

Redação AM POST