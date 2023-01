Vídeo mostra pai espancando as filhas e arremessando uma delas contra o chão em praia; Confira

Cenas de um pai espancando as filhas após elas sumirem em uma praia da Bahia têm gerado revolta na internet. No vídeo, o homem aparece dando chineladas com brutalidade nas crianças e chega a ponto de erguer uma delas pelo pescoço a uma altura maior que a dele e arremessá-la contra o chão.

O homem teria surtado após as meninas sumirem na Praia de Itapuã no último domingo (1°), de acordo com informações de jornais locais.

Continua depois da Publicidade

Toda a violência se desenrolou em público, sem que o pai demonstrasse incômodo com a presença de outros banhistas. Nenhum dos presentes chegou a intervir.

Uma das testemunhas, contudo, filmou a ação discretamente na ocasião e publicou o vídeo nas redes sociais. As imagens viralizaram e alguns internautas marcaram o conselho tutelar nas postagens.

– Mano, o cara em uma praia de Salvador simplesmente espanca as filhas, se ele faz isso na praia imagina dentro de casa! Esse cara é um monstro. Não é dessa forma que se educa uma criança. Nenhuma mulher ou homem chegou a intervir. Tenho dó das crianças com um pai desse… – opinou uma usuária do Twitter.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Civil informou ao Jornal O Dia que está em busca de informações a fim de identificar o agressor.

Confira o vídeo do ocorrido. Atenção, as imagens são fortes:

Continua depois da Publicidade

Mds! Em Salvador, Homem espanca a própria filha por ela ter se perdido. Se fez isso em público, imagina em casa né ? 😳 pic.twitter.com/DkInnK8zsf — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) January 3, 2023 Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News