Vídeo mostra preso sendo humilhado e torturado por outros detentos em delegacia no Amazonas; assista

Notícias policiais – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo humilhado e castigado por detentos dentro de uma cela na 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. As imagens, que geraram forte repercussão, mostram vários presos agredindo a vítima com várias “pauladas” nas mãos.

A Polícia Civil do Amazonas informou nesta quarta-feira (8) que instaurou inquérito para investigar o crime de tortura e identificar todos os envolvidos. A corporação afirmou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do episódio e responsabilizar os autores.

“A instituição reforça seu compromisso com a legalidade e com o respeito aos direitos humanos, colaborando com os órgãos do sistema de justiça e com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para garantir que as medidas sejam executadas de forma segura e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente”, destaca nota.

Veja vídeo:

O vídeo foi feito pelos próprios presos e divulgada nas redes sociais.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Rio Negro, também se pronunciou e disse que já acompanha “a situação dos custodiados na 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município e tem adotado as providências necessárias para garantir a integridade física dos presos e a regularidade das condições de custódia”.

O órgão também esclarece que o vídeo não se trata de um fato recente. “Conforme apurado junto à autoridade policial, a última ocorrência registrada na unidade envolvendo conflito entre presos ocorreu em agosto deste ano”, diz.