Polícia

Vídeo mostra sargento da PM atirando contra ex-companheira em Manaus; assista

Policial militar atira contra ex-mulher e sua atual namorada, tenta invadir casa e foge; vídeo mostra ação violenta.

Por Marcia Jornalist

01/09/2025 às 13:47 - Atualizado em 01/09/2025 às 14:18

Notícias policiais – Um homem apontado como sargento da Polícia Militar, identificado apenas como Ednei, é suspeito de perseguir e atirar contra sua ex-companheira, Fernanda, na madrugada desta segunda-feira (1º) em uma tentativa de feminicídio no conjunto Oswaldo Frota, zona Norte de Manaus. Um vídeo do momento do crime circula nas redes sociais.

De acordo com informação de testemunhas, o ataque ocorreu por volta das 2h da manhã, quando a vítima foi surpreendida pelo policial armado. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito efetua vários disparos contra vítima que estava próxima de um carro e ainda tenta fugir mas é alvejada.

“Para com isso Ney pelo amor de Deus!”, grita uma mulher que estava filmando a cena. Em seguida o homem tenta atirar na mulher que fazia as imagens.

Testemunhas relataram momentos de desespero. O barulho dos tiros acordou moradores, que chegaram a acionar a polícia.

Apesar da violência, a mulher conseguiu escapar com vida. A ex-companheira do sargento permanece internada em um hospital da capital, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Após a tentativa de femincídio, Ednei fugiu do local e, até a publicação desta reportagem, continuava foragido.

A Polícia Civil já iniciou investigações, que ficarão a cargo da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

A Polícia Militar informou que está colaborando com as apurações e que o sargento pode responder por medidas disciplinares e criminais.

