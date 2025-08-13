A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra suspeito morto após ser baleado em assalto a joalheria em Manaus

Segurança reagiu a ação de trio criminoso

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 17:44 - Atualizado em 13/08/2025 às 17:55

Notícias Policiais – Um assalto a uma joalheria no Centro de Manaus terminou com a morte de um dos suspeitos, na tarde desta quarta-feira (13). Imagens registradas no local mostram o momento em que o homem, ainda não identificado, jogado no chão todo ensanguentado.

Segundo testemunhas, três homens armados invadiram a joalheria localizada na rua Barroso e anunciaram o crime. O segurança reagiu imediatamente, iniciando um intenso confronto. Durante a troca de disparos, um dos suspeitos foi atingido e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Os outros dois comparsas conseguiram fugir sem serem identificados. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, mas até o momento não houve prisão. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

Leia mais: Cerca de R$ 70 mil em joias foram levados em assalto a joalheria no Centro de Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação, que irá apurar as circunstâncias do tiroteio, a participação dos suspeitos e a origem da arma utilizada pelo criminoso morto.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito caído dentro da joalheria, enquanto pessoas ao redor comentam sobre o ocorrido. As imagens reforçam o clima de tensão que tomou conta da área logo após o crime.

A polícia pede que informações que possam levar à localização dos fugitivos sejam repassadas de forma anônima pelos canais oficiais, ajudando na elucidação do caso e na captura dos envolvidos.

