Vídeo: motorista de aplicativo agride mulher após ela chutar porta de carro

Uma mulher foi agredida por um motorista de aplicativo após chutar várias vezes a porta do carro do condutor na cidade de Birigui (SP).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher desce do carro e, após ser chamada pelo motorista, chuta a porta do carro. O motorista então desce do carro e os dois trocam tapas e empurrões. Após a briga, o motorista volta para o carro e deixa o local.

Segundo o G1, a mulher registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima e relatou que a confusão começou após o motorista reclamar da forma com ela havia fechado a porta do carro. Antes de a passageira procurar a Polícia Civil, o motorista tinha ido à delegacia para apresentar a versão dele sobre os fatos. De acordo com o motorista, ele discutiu com a passageira por conta da forma como a mulher bateu a porta e começou a ser agredido, sendo necessário se defender.