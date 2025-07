Vídeo: Motorista flagra membros de facção armados fugindo após tiroteio em Manaus

Notícias policiais – Na noite desta terça-feira (22), um motorista registrou a fuga de ao menos cinco criminosos armados e usando coletes balísticos nas ruas do bairro União, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

As imagens mostram o grupo correndo pela comunidade, aparentemente após um confronto com membros de uma facção rival que atua na região.

PUBLICIDADE

Moradores da área relataram que houve uma troca de tiros momentos antes da gravação, o que causou medo e insegurança entre os residentes.

A movimentação dos homens armados destaca a tensão crescente no bairro, que tem sido palco de disputas entre grupos criminosos.

Até o momento, as autoridades policiais não confirmaram prisões ou feridos relacionados ao incidente. A polícia deve iniciar investigações para apurar as circunstâncias do confronto e identificar os envolvidos.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Veja vídeo: Carreta tomba e derrama óleo na Avenida Max Teixeira em Manaus

O episódio reforça a preocupação com a segurança pública em áreas de conflito entre facções criminosas em Manaus, que impacta diretamente o cotidiano dos moradores locais.