Vídeo: Motoristas de aplicativo são expulsos à bala de praça no Dom Pedro após confusão para defender colega em Manaus

Redação AM POST

Após um colega de trabalho ser agredido por um cliente, na noite do último sábado (2), motoristas de aplicativo teriam tentado invadir a sede do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o condutor, uma mulher solicitou uma corrida que custou R$9 para ir do bairro Redenção para a avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada. Ao chegar ao local ela efetuou o pagamento com uma nota de R$ 100, mas o motorista disse que não tinha troco.

Segundo o motorista, a mulher disse que desceria do carro para trocar o dinheiro e foi até seu companheiro que já a esperava no local, alterado, o homem começou a xingar a mulher e se direcionou até o motorista para xinga-lo também e dizer que era lutador de artes de marciais e mandar o profissional ir embora.

Nesse momento, o motorista viu uma viatura, pediu ajuda, mas os policiais não o viram. Ao perceber a tentativa da vítima de pedir socorro, o companheiro da mulher partiu para cima dele e o agrediu a socos. O motorista saiu correndo e conseguiu acionar colegas da categoria de um grupo de aplicativo de patrulha, que foram até o local indicado para procurar o suspeito de agressão, que de acordo com eles, se escondeu no batalhão.

Do lado de fora os ânimos dos motoristas se exaltaram, com a suposta proteção que o agressor teria recebido da polícia e alegando que os trabalhadores queriam invadir o Batalhão, os policiais fizeram vários disparos com bala de borracha contra eles e os expulsou do local.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), informou que houve uma tentativa de invasão dos motoristas e utilizaram meios menos letais para dispersar o grupo.

Um motorista que filmava a confusão, disse que um dos PMs o ameaçou e ainda pegou seu celular. O caso foi denunciado e deve ser investigado pela Corregedoria.

