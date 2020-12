Uma mulher, de 57 anos, foi presa no último dia 4 após agredir com um tapa no rosto a própria mãe, de 83 anos, em Lucélia, no interior de SP.

Um vídeo do momento da agressão foi gravado pela neta da vítima, de 35 anos (que também sofreu ataques). Foi feita uma denúncia e, diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante, mas, após pagar uma fiança no valor de um salário mínimo, R$ 1.045, a agressora foi liberada.

Continua depois da Publicidade

Veja o vídeo:

https://youtu.be/yDPtOPdDFmM

Fonte: R7