Vídeo: Mulher vítima de acidente gravíssimo na AM 070 tem perna amputada no Amazonas

Notícias policiais Um acidente sério que ocorreu na rodovia Manoel Urbano (AM-070), que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru, deixou pelo menos três pessoas feridas neste sábado (3).

Entre as vítimas está uma mulher que teve a perna amputada e está internada em um hospital da capital amazonense.

Testemunhas registraram imagens do acidente que mostram um dos veículos capotado e outro completamente destruído na pista. Até o momento, os nomes das vítimas e as causas do acidente não foram divulgados pelas autoridades.

As equipes de socorro continuam no local para atendimento e remoção dos feridos, enquanto as investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do grave acidente.