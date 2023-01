Vídeo: PM acusado de matar trans em motel vai à júri popular em Manaus

Redação AM POST*

O cabo da Polícia Militar, Jeremias Costa Silva, vai a júri popular acusado de ter matado em 2021 a mulher trans Manuella Otto, em um motel do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Decisão é de juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri que aceitou as acusações feitas contra o PM e encaminhou o processo para julgamento no Tribunal do Júri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o processo corre em segredo de Justiça e a defesa do policial militar recorreu da decisão, onde o processo passará pro novo julgamento. Caso o tribunal mantenha sua decisão, a causa, enfim, será pautada julgamento em plenário.

A decisão é tomada quase dois anos depois do crime. Em 13 de fevereiro de 2021, o cabo Jeremias levou Manuella para um motel de Manaus e depois de alguns minutos, funcionários escutaram um grande barulho e viram o cabo fugir da cena do crime, com uma camisa enrolada na cabeça e levando o portão do estabelecimento.

PM acusado de matar trans em motel vai à júri popular em Manaus pic.twitter.com/rjkDwuKgjK CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 24, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao entrarem no quarto alugado, encontraram Manuella morta com um tiro no tórax e acionaram as autoridades policiais. Toda a fuga foi filmada por câmeras de vigilância. O policial militar não foi preso em flagrante, indo prestar esclarecimentos somente na noite do dia seguinte, acompanhado de uma advogada.

Em seu depoimento na época, na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele preferiu usar o direito de ficar calado e falar somente em juízo. Não há informações sobre o dia do novo julgamento do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manuella Otto era jornalista pela Universidade UniNilton Lins e era envolvida em inúmeras ações artísticas realizadas em Manaus.

A vítima também era artista circense, trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e ainda no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.