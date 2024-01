Vídeo: polícia apreende 130 quilos de drogas escondidas dentro de transformadores em Manaus

Uma ação efetiva dos policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) resultou na apreensão de aproximadamente 130 quilos de drogas na última segunda-feira (29/01) no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. As investigações conduzidas pela equipe apontaram que os entorpecentes estavam sob posse de um grupo criminoso que utilizava uma tática peculiar para enviar o material ilícito para outros estados brasileiros: dentro de transformadores.

Operação policial apreende 130 quilos de drog4s escondidos em transformadores em Manaus pic.twitter.com/buNySTVayi CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 30, 2024

Detalhes sobre a operação e os desdobramentos das investigações serão compartilhados durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (30).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST