Vídeo: população reage e agride suspeitos após motorista de APP ser assaltado em Manaus

Na manhã desta segunda-feira, uma ocorrência chamou a atenção na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus, onde três homens não identificados foram agredidos por populares. Segundo informações preliminares, o trio é suspeito de ter feito um motorista de aplicativo de refém dentro de um carro. Ainda conforme os relatos, o motorista de aplicativo recebeu solicitação 2h da manhã , na Av Itaúba, na Zona Norte da cidade, entraram dois homens, já no bairro no São José, entraram mais dois e anunciaram o assalto.

Como o veículo tinha rastreador e o motorista foi liberados pelos criminosos, começou uma perseguição, entre os demais motoristas de aplicativo e os criminosos, que terminou com os bandidos perdendo o controle do veículo e colidir contra um poste.

A vítima, o motorista de aplicativo, conseguiu gritar por socorro durante a fuga, levando a população a reagir de imediato, agredindo os suspeitos. Uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e interveio, resgatando o trio das mãos dos populares.

Um homem conseguiu fugir. Lucas Miguel Pereira Mota , de 26 anos, está com traumatismo craniano, Thalyson Da Conceição de Souza, de 17 e Amos Chagas da Mota , 21, estão internados em estado grave.

Os três homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente serão encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. A polícia irá investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e as possíveis acusações contra os suspeitos.

