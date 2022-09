Vídeo: Prefeito bate-boca com PMs por som alto em bar: “quem manda nessa por** sou eu”

Redação AM POST*

O prefeito da cidade de Água Fria, na Bahia, Renan Araújo Barros (PL), conhecido como Renan de Ziza, brigou com policiais militares por causa de som alto em um bar, na noite do último sábado (17). Alterado, ele pediu respeito aos militares porque ele “manda na cidade”.

As imagens viralizaram nas redes sociais na terça-feira (20) e a Polícia Militar repudiou a atitude do gestor e a classificou como “grave e desrespeitosa”.

O mandatário aparentava estar alcoolizado no vídeo. Ele questionou ação dos policiais e disse que o som iria continuar tocando em alto volume, porque ‘quem manda na cidade é ele’. O prefeito também ameaçou suspender o apoio aos policiais, caso eles multassem o veículo.

“O som não vai desligar enquanto o prefeito estiver aqui. Vai ficar ligado enquanto prefeito da cidade estiver aqui. O veículo é meu, passou a ser meu agora. Diga que o veículo do prefeito. E se vocês multarem, a prefeitura vai parar de dar apoio a vocês. Isso é uma falta de respeito”, disse o político.

“O governante da cidade está dizendo que o som que está ligado é dele. A área territorial e a área do som são do prefeito, então está liberado. Pode gravar o que você quiser, policial, eu não tenho medo”, completou Renan.

Depois, o prefeito passou a insultar os policiais. Em um momento da gravação, o gestor chega a dar um tapa na mão de um dos militares e outro intervém para separar.

“Se recolham, vão para o batalhão. Vão atrás de vagabundo, deixa isso aqui. Vocês deveriam estar atrás de vagabundo, de ladrão. Essa coisa me deixa triste, eu estou revoltado. Vão atrás de vagabundo, vocês não enfrentam os marginais”, declarou.

“O governante aqui sou eu, quem manda nessa p**** aqui sou eu. Entendeu? Eu mando aqui na cidade. Você pode ser policial no inferno, eu mando aqui. Me prenda, me bata vai me agredir?”, questionou o prefeito.

*O descaso com a PM na cidade de Água Fria já passou dos limites!* O prefeito da cidade, Renan Barros *(Renan de Ziza)*, no sábado, *17 de setembro*, desacatou uma guarnição da PM na cidade supracitada, onde a guarnição, *após receber um chamado do CICOM*. pic.twitter.com/lSEOmmcqEp — Valmir Andreone 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@andreonevalmir1) September 21, 2022

*Com informações do G1