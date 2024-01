Vídeo: Rocam prende ‘soldado do tráfico’ com fuzis e roupas falsas da PC dentro de quitinete em Manaus

Notícias de Manaus – Na madrugada desta quarta-feira (31), Júlio Cesar do Nascimento, de 22 anos, foi detido em flagrante dentro de uma quitinete na rua São José, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, portando um impressionante arsenal. As informações divulgadas pela Polícia indicam que Júlio estava equipado com coletes balísticos, três fuzis e mais de 30 munições de grosso calibre, além de vestimentas que imitavam fardas da Polícia Civil.

O suspeito é apontado como membro de uma facção criminosa atuante na região e, segundo relatos policiais, estaria se preparando para realizar um ataque contra um grupo rival. Ao perceber a aproximação da polícia, Júlio tentou empreender fuga, mas as autoridades agiram rapidamente e conseguiram capturá-lo.

De acordo com o coronel da Polícia Militar, Tiago Balber,”Nós estamos fazendo muito trabalho integração com a Polícia Civil e estamos no confronto para tirar essas armas do crime organizado. E isso demostra o nosso compromisso ao combate das organizações criminosas e a defesa da sociedade”, destacou.

Ainda conforme a autoridade policial, haviam informações sobre mais armamentos. “Infelizmente, conseguimos chegar somente nesses três fuzis, mas haverá mais desdobramentos sobre esse caso.”

Durante a abordagem, o suspeito preferiu ficar em silêncio e ainda nesta quarta-feira, deve passar por audiência de custódia e responderá pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e deverá ficar à disposição da Justiça.

