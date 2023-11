Vídeo: Sargento da PM é acusado de agredir mulher e ameaçar pessoas em bar no AM

Notícias do Amazonas – Um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi denunciado por agredir uma mulher e ameaçar pessoas em um bar karaokê situado no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros a sudoeste de Manaus). O caso ocorreu em outubro, mas tomou repercussão nesta quarta-feira (8).

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a confusão começou após uma mulher, que estava com o sargento, jogar uma lata contra outras mulheres que estavam no local. Uma delas era a proprietária do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher teria ordenado que o sargento da PM e a companheira se retirassem do local. O policial teria ficado revoltado e quebrado várias garrafas e jogado em direção às mulheres.

Do lado de fora do estabelecimento, a confusão continuou e o PM aparece indo em direção da vítima e a atingindo com um soco no rosto.

A Polícia Militar informou que o sargento teve sua arma recolhida e foi afastado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O investigador Gonzaga Júnior, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé afirmou que os procedimentos estão sendo concluídos e o Inquérito Policial será remetido à Justiça.

Veja vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sargento da PM agride mulher em bar do Amazonas pic.twitter.com/QG3Pzfw5WC — AM POST (@portalampost) November 9, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST