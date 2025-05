Vídeo: Sargento da PM é atingido com paulada na cabeça durante confusão em bar de Manaus

Notícias policiais – O sargento Rubens Batista dos Santos Junior foi vítima de uma violenta agressão na madrugada deste sábado (10), após se envolver em uma confusão em um bar localizado no calçadão da Bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Leste da capital amazonense. O episódio, que mobilizou viaturas da polícia e terminou com o militar hospitalizado, ainda está cercado de dúvidas e será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Segundo informações repassadas pela polícia, o sargento estava no local acompanhado de algumas mulheres. Por volta de 2h30, teria se envolvido em uma briga com frequentadores do estabelecimento. Após o confronto inicial, ele deixou o bar e seguiu para sua residência, situada no conjunto Vila Buriti.

Cerca de 30 minutos depois, já por volta de 3h da madrugada, Rubens retornou ao bar armado. Testemunhas afirmam que ele realizou disparos para o alto. A atitude teria intensificado os ânimos e gerado nova confusão.

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que o militar, mesmo armado, é cercado por cerca de cinco homens. Ele tenta se defender enquanto segura a arma, mas é derrubado e agredido com socos, chutes, pedaços de madeira e pedradas. Os objetos usados no espancamento ficaram espalhados pelo chão, ao lado do corpo do sargento, que apresentava sinais visíveis de confusão mental e múltiplos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local com três viaturas. Os agentes recolheram a arma de fogo utilizada pelo sargento, assim como a motocicleta que ele usava. Em seguida, o policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde permanece internado. Seu estado de saúde é estável.

A motivação para a briga inicial e a identidade dos agressores ainda são desconhecidas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá assumir as investigações. A Polícia Civil não confirmou se já há suspeitos identificados.