Vídeo: Suspeito de realizar chacina após perder jogo de sinuca morre em troca de tiros com a polícia

Redação AM POST*

Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, que é suspeito de participar da chacina que vitimou sete pessoas em um bar da cidade de Sinop, no interior de Mato Grosso, foi morto pela Polícia Militar durante troca de tiros na tarde desta quarta-feira (22).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a polícia, ele e Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, invadiram o estabelecimento e abriram fogo, após terem perdido mais de R$ 20 mil em apostas de jogos de sinuca. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

Dupla mata sete pessoas fuziladas após perder jogo de sinuca em bar pic.twitter.com/mmPKuNzZkR — AM POST (@portalampost) February 22, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta tarde, a partir de denúncias anônimas, Ezequias foi localizado em uma região de mata a cerca de 15 quilômetros do município de Sinop. De acordo com a investigação, o homem resistiu à prisão e trocou tiros com policiais do Bope.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi baleado e levado a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola, que provavelmente foi usada no crime. A arma será encaminhada à perícia.

As equipes de segurança continuam realizando buscas por Edgar, cuja prisão preventiva foi decretada pela Justiça. A Polícia Civil também já entrou em contato com a mãe do suspeito, pedindo que ele se entregue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o governo, informações sobre o suspeito podem ser compartilhadas pelos telefones 190 e 197, em qualquer delegacia ou em unidades da Polícia Militar. As denúncias são anônimas e podem auxiliar na captura.