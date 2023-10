Vídeo: Trio é capturado por assaltar escola de idiomas em Manaus

Notícias de Manaus – Equipes do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERFV), deflagrou, na segunda-feira (9), operação policial e prendeu Henrique Augusto de Souza Silva, 23, e Mykon Wendell dos Santos Oliveira, 25, por roubo em uma escola de idiomas. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Conforme o delegado Adriano Félix, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 5 de outubro deste ano, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, ocasião em que Ralison Queiroz de Amorim, 33, e Mykon adentraram no local e roubaram os objetos dos funcionários e da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Henrique e o adolescente ficaram do lado de fora do estabelecimento, aguardando para dar apoio na saída dos infratores. Dentro da sede do curso, os funcionários, clientes e alunos foram feitos de reféns enquanto a ação criminosa estava sendo executada de forma violenta”, explicou.

Segundo o titular, na saída, o adolescente efetuou diversos disparos em via pública com a intenção de parar um veículo para fuga do grupo criminoso. Eles tentaram roubar um Chevrolet Ônix, porém sem sucesso, e acabaram roubando uma motocicleta e conseguiram fugir.

“No momento das prisões de Henrique e Mykon e na apreensão do adolescentes, apreendemos 176 trouxinhas de oxi, uma arma de fogo e R$ 550 em espécie. Além disso, encontramos documentos de pessoas que tiveram os seus veículos roubados pelos infratores, momento em que soubemos que a DERFV também tinha uma investigação em torno deles”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, esclareceu que os indivíduos costumam atuar de maneira violenta no conjunto Vieiralves, roubando pertences de motoristas e carros dos que ficam estacionados na região. Inclusive, os documentos encontrados seriam de médicas que tiveram seus carros subtraídos.

“O Mykon tem participação em roubos de veículos que estão sendo investigados pela DERFV, inclusive, um dos carros conseguimos recuperar durante diligências. Na data de ontem, pude interrogá-lo e obter informações para recuperar mais um, sendo um Honda HR-V que estava adulterado e pronto para ser enviado para outro estado”, falou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Descubra as últimas notícias policiais de Manaus. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Procedimentos

Os indivíduos foram flagranteados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e responderão, também, por roubo. Eles ficarão à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Ele foi encaminhado para os procedimentos na Delegacia Especializada em Apuração a Atos Infracionais (Deaai) e ficará à disposição do Juizado Infracional.

Veja o vídeo da ação criminosa:

Trio é capturado por assaltar escola de idiomas em Manaus pic.twitter.com/1PThGSdQA2 — AM POST (@portalampost) October 10, 2023

*Com informações da assessoria