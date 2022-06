Video: Vereador agride jornalista com socos e chutes após reportagem

Redação AM POST

O jornalista Cristiano Souza, administrador da página de notícias Santa Helena Agora, foi agredido por um vereador, depois de ter publicado uma reportagem sobre gastos públicos com viagens em Santa Helena de Goiás, município a 200 quilômetros da capital goiana.

Cristiano registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Ele teve ferimentos nas mãos e nos joelhos. A Polícia Civil investiga o caso.

A matéria publicada pelo jornalista em 10 de junho mostrava um ranking com os vereadores que mais gastaram com diárias em viagens no mês de maio. O vereador que o agrediu, Elias de Oliveira Santos (PSD), aparece na primeira colocação. Foram usadas informações do portal da transparência do município.

Toda a agressão ocorreu na segunda-feira (13) em uma via pública. Imagens de câmeras de segurança mostram o jornalista caindo no chão e sendo agredido com socos e chutes.

Veja o vídeo:

Vereador agride jornalista com socos e chutes após reportagem: vídeo