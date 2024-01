Vídeos: Onda de assaltos aterroriza moradores de Manacapuru no AM

Notícias do Amazonas – Uma onda de assaltos está aterrorizando moradores do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus). Até em plena luz do dia, eles estão sendo alvos da criminalidade e tendo pertences roubados por jovens que atuam no mundo do crime.

Neste final de semana, duas dessas ocorrências foram flagradas por câmeras de segurança. O primeiro caso foi na noite da última sexta-feira (26) na frente de um lanche na rua Eduardo Ribeiro, Centro de Manacapuru. O criminoso se aproxima e rouba os aparelhos celulares de dois homens que estavam em frente ao lanche.

Já a segunda ocorrência foi na manhã de sábado (27), no Beco São Luiz. A vítima estava caminhando em via pública quando o criminoso chega por trás e com violência, puxa o celular e corre.

As imagens vão ajudar a Polícia Civil a investigar os casos. Denúncias podem ser feitas pelos números 181 e 190.

Onda de assaltos aterroriza moradores de Manacapuru pic.twitter.com/7Z1PRBMSC4 — AM POST (@portalampost) January 29, 2024

*Suyanne Lima – Redação AM POST