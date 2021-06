Vigia de laboratório de drogas é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde de sexta-feira (25/06), um homem, de 29 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com três munições do mesmo calibre; uma arma calibre 12, sem marca aparente, com numeração suprimida, com duas munições intactas; cinco porções de substância com aspecto de maconha; uma outra porção média com aspecto de cocaína; cinco recipientes contendo maconha envolvida em substância líquida; dois coletes balísticos e outros objetos usados para embalar entorpecentes.

A equipe na motocicleta Rocam 01, recebeu denúncia anônima, com informação de que na rua Fragata, Bairro Petrópolis, havia indivíduos armados no local. Com o apoio de outras viaturas, os policiais seguiram até o endereço, quando ao notarem a presença das equipes da Rocam, vários indivíduos não identificados fugiram, sendo possível deter um deles portando um revólver 38. Na revista ao local apontado pelo suspeito detido, onde possivelmente funcionava como laboratório de preparo de drogas, os policiais localizaram e apreenderam os referidos produtos ilícitos.

Diante do flagrante, o homem foi apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais, onde foi constatado que ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

