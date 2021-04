Vigia é condenado à 16 anos de prisão por estuprar a própria neta em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta segunda-feira (26/04), por volta das 10h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu um vigia de 53 anos, condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável ocorrido em 2013, que teve como vítima a própria neta, que na época do fato tinha 8 anos. A prisão ocorreu no Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, na época em que o crime ocorreu, os abusos eram praticados no ambiente doméstico e familiar. Segundo Arruda, o ato criminoso foi descoberto pela nora do autor, que é mãe da vítima.

“A prisão do indivíduo é em razão de sentença condenatória com trânsito em julgado em regime fechado. O mandado foi expedido no dia 22 de abril deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Criminal Contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, explicou o delegado.

Procedimentos – O homem foi condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

