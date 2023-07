Vigilante é assassinado a tiros em frente a sua residência na zona Sul de Manaus

O vigilante identificado como Salim Medeiros Pinheiro Filho, de 35 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (20), em frente à sua própria casa, localizada na rua Tomaz de Amaral, esquina com a Danilo Correa, no bairro Petrópolis, zona Sul da cidade.

Salim, que trabalhava como vigilante, estava de folga do serviço no dia do ocorrido. Ele estava acompanhado de alguns familiares quando um criminoso armado se aproximou repentinamente e desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima indefesa.

Após os tiros, Salim foi atingido por cinco projéteis e, em estado grave, foi prontamente socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, o vigilante não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A família, em meio ao choque e ao luto, afirmou que Salim não tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas e acredita que ele tenha sido morto por engano. Segundo relatos dos entes queridos, o falecido não possuía inimigos ou qualquer tipo de ligação com o mundo do crime.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve conduzir as investigações do caso.

