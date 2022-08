Vigilante que confessou ter matado servidora do TRT é denunciado pelo MP-AM

Redação AM POST

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) denunciou por latrocínio (roubo seguido de morte), Caio Claudino de Souza, 25 anos, preso após confessar ter cometido o assassinato da servidora do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região (TRT), Silvanilde Veiga, encontrada morta dentro do próprio apartamento em condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, em maio deste ano. A informação foi divulgada pelo órgão, na manhã desta segunda-feira (15), durante uma coletiva.

Continua depois da Publicidade

O caso que estava em segredo de justiça pode vir a público, e a população terá acesso ao autos para tirar as conclusões sobre o assassinato.

Claudino foi preso no dia 21 de junho e na época disse que tinha matado Silvanilde porque estava sob o efeito de drogas e emocionalmente com a sua prisão. Porém, dias depois ele negou a versão afirmando que tem a certeza de que não foi ele quem matou Silvanilde e que nunca entrou no apartamento dela.

O exame pericial realizado dentro do apartamento da vítima revelou que ela foi assassinada com requintes de crueldade.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a perícia, a vítima foi agredida fisicamente no rosto e na cabeça, o que originou sinais de traumas no crânio e edemas. Em conformidade com a peritagem a servidora recebeu diversas facadas, a maioria na região do pescoço. Um dos golpes foi aplicado de forma transversal e cortou a traqueia e fez com que interrompesse sua respiração.