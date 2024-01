Vingança motivou morte de ‘Neguinho’ no Centro de Manaus

Notícias de Manaus – Para a Polícia Civil do Amazonas, não resta dúvidas que a motivação da morte de Gustavo Silva Araújo, 17, mais conhecido como “Neguinho”, foi motivada por vingança. O motivo é fato do pai dele integrar uma facção criminosa rival a dos assassinos. A revelação é da delegada delegada Débora Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Além de ser de uma facção rival, o pai de Gustavo também brigava por território do tráfico de drogas, fato que motivou a morte do filho. O homem está preso no momento, diz a delegada.

Reynaldo Silva da Costa, 22, e Tailon Alberto da Silva Costa, 28, foram presos por envolvimento na morte de Gustavo Silva Araújo, 15, conhecido como “Neguinho”.

Conforme a autoridade policial, Gustavo resolveu vir morar em Manaus por conta da perseguição que estava sofrendo na localidade, no entanto, os infratores souberam e vieram procurá-lo. A vítima foi localizada e morta por disparos de arma de fogo.

“Logo após a ação criminosa, Reynaldo fez postagens da vítima morta em suas redes sociais se vangloriando do fato. Posteriormente, ele juntamente com Tailon voltaram para Cacau Pirêra, onde foram presos”, relatou Deborah.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Carlos Victor Serrão Almeida, que entre em contato pelo número (92) 98118 9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Procedimentos

Reynaldo e Tailon responderão por homicídio qualificado e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia, e ficarão à disposição da Justiça.

*Redação AM POST