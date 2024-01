Vítima morta em lanchonete estava sendo ameaçada por andar com membros de facção rival em Manaus

Na última terça-feira (23/01), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), efetuou a prisão de Felipe Albuquerque da Silva, de 25 anos. Ele é apontado como o autor do homicídio de Andrey de Lima Vasconcelos, de 19 anos, ocorrido em abril de 2022, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

A delegada Marília Campelo, titular da DEHS, revelou que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por associar-se a membros de uma facção rival. Segundo ela, “a motivação do crime foi essa. Ele estava andando com outros membros de uma facção rival e estava recebendo ameaças.”

Felipe é conhecido como um traficante temido no bairro da Paz, na Zona Oeste da cidade. Ele já possui antecedentes criminais, sendo preso anteriormente por porte de arma e tráfico de drogas. A delegada afirmou que o suspeito cometeu o homicídio na companhia de um comparsa identificado por testemunhas como Carlos Henrique Tomas Perrone, para quem também há um mandado de prisão em aberto.

No dia do crime, Felipe não era o condutor da motocicleta, mas estava na garupa e, ao chegar em uma lanchonete, executou a vítima com quatro disparos. O mesmo armamento foi encontrado em posse de Felipe em outra ocasião, quando foi preso por porte de arma de fogo.

A prisão de Felipe Albuquerque da Silva é resultado de uma investigação minuciosa conduzida pela DEHS, marcando um passo importante na elucidação desse crime que chocou a comunidade. O suspeito agora responderá judicialmente pelos seus atos, e a PC-AM continua trabalhando para localizar o comparsa e outros envolvidos no caso.

