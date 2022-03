Vítimas de falsa biomédica eram atraídas por preço baixo de cirurgias em Manaus, diz Polícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (10/03), por volta das 6h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, mandado de prisão preventiva em nome de Hozana Carneiro Ximenes, de 35 anos, que se passava por biomédica e realizava cirurgias plásticas sem autorização, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

A ação, que contou com o apoio da 6ª Seccional Centro-Oeste e do 17° DIP, foi deflagrada na rua Natal, bairro Novo Israel, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, que está respondendo interinamente pelo 10º DIP, as investigações em torno do caso iniciaram após dez vítimas procurarem à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (BO) contra Hozana.

“A mulher já havia trabalhado em várias clínicas da cidade, pois sempre que dava algum problema ela era demitida, mas já buscava outra clínica para trabalhar”, contou o delegado.

Continua depois da Publicidade

O delegado responsável pela prisão de Hozana, contou que a mulher atraia as vítimas pelo preço dos procedimentos que eram muito abaixo do praticados no mercado.

“O valor era o que mais chamava a atenção das mulheres. Um procedimento clínico que custa no mercado R$ 15 mil, ela cobrava R$ 3 mil. Inclusive nós ouvimos donos de clínicas e eles dizem que não conseguiam entender como ela cobrava tão barato. Era porque usava produtos tóxicos nas pessoas, produtos que hoje não pode e que é muito barato”, explica o delegado.

Continua depois da Publicidade

A autoridade policial relatou que as vítimas apresentaram as documentações das instituições onde elas fizeram todo os procedimentos estéticos para comprovar a veracidade da denúncia, bem como os documentos dos hospitais em que elas foram internadas em decorrência do tratamento ilegal.

“Como a infratora alegou que era formada em Biomedicina e que tinha estudado em uma faculdade particular da capital, nós entramos em contato com a instituição de ensino superior e fomos informados que Hozana nunca tinha passado por lá”, esclareceu Aguiar.

Continua depois da Publicidade

Hozana foi presa nesta quinta-feira na casa de familiares, no bairro Novo Israel, zona norte. O mandado de prisão preventiva contra ela foi expedido no dia 3 de fevereiro deste ano, pelo Juiz André Luiz Nogueira Borges Campos, da Central de Inquéritos.

A mulher responderá pelos crimes de estelionato, lesão corporal grave e falsificação de documento público. Ela será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.