Vizinho mata homem com facada no pescoço ao tentar impedir agressão contra mulher em Manaus

Notícias policiais – Darlison Cardoso de Araújo, de 36 anos, foi morto com um golpe de faca no pescoço durante uma briga de casal, na noite desta segunda-feira (4), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, Darlison estaria agredindo sua esposa dentro de uma vila localizada na Rua Dr. Abílio Alencar, quando um vizinho, identificado apenas como “Ceará”, decidiu intervir. Durante a tentativa de separação da briga, os dois homens entraram em luta corporal.

Em determinado momento, o vizinho sacou uma faca e atingiu Darlison no pescoço. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, o suspeito fugiu. De acordo com a polícia, há indícios de que ele também tenha se ferido durante a confusão e possa procurar atendimento médico. Até o momento, ele não foi localizado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia técnica no local.