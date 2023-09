Um idoso de 60 anos identificado como Salomão Fernandes de Assunção foi preso nesta quarta-feira (20), em uma embarcação que estava atracada no Porto de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele era o responsável por distribuir drogas na capital e estava com 60 kg de cocaína, avaliadas em R$ 800 mil. A operação contou com participação do cão rastreador da Polícia Civil, a Hela,

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, as investigações se iniciaram há cerca de um mês, por meio de monitoramento de distribuidores sediados na área de circunscrição do 1° DIP.

“Identificamos Salomão como o transportador das drogas, que teria sido contratado por um grupo criminoso responsável por coletar cocaína pela calha do Rio Solimões, nos municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, para distribuir na zona sul de Manaus e adjacentes”, informou Cícero Túlio.

O “Vovô do Tráfico” teria alugado uma embarcação há cerca de três meses para realizar o transporte dos entorpecentes que passou a ser monitorada pela polícia.

O idoso mandou construir paredes falsas em uma câmara frigorífica, dissimulando e refreando a atuação da polícia. Com a ajuda do cão rastreador, foi possível localizar as drogas. Além placas de paredes falsas, o autor produziu um piso envolto de óleo queimado, a fim de frustrar a atuação dos cães farejadores.

Salomão vai responder por tráfico de drogas e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria