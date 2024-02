Vulgo ‘Batata’ é preso por tráfico de drogas no Sul do Amazonas

No último sábado (10), policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, com o auxílio da Polícia Militar, deflagraram a Operação Marco Zero, culminando na prisão de um homem identificado como Raimundo da Silva, conhecido como “Batata”. O indivíduo era procurado há mais de quatro anos por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região sul do Amazonas.

A ação policial teve como objetivo central combater o tráfico de drogas e desmantelar atividades relacionadas ao crime organizado na localidade.

Após um extenso período de investigações, a equipe policial conseguiu identificar o paradeiro de “Batata”. A operação resultou na localização e prisão do suspeito no bairro Nova Esperança. No momento da abordagem, ele estava em posse de substâncias entorpecentes e dinheiro proveniente do comércio ilícito.

“Batata” foi conduzido à sede da 63ª DIP, onde enfrentará acusações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. O indivíduo permanecerá à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

Redação AM POST